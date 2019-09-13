Türkiye

Yeni Zigana Tüneli'nin yüzde 61'i tamamlandı

13 Eylül 2019 Cuma 16:50 - Son Güncelleme 13 Eylül 2019 Cuma 16:53

Tarihi İpek Yolu üzerinde yapımı devam eden, tamamlandığında çift tüp 29 kilometre uzunluğuyla dünyanın ikinci, Avrupa'nın ise en uzun kara yolu tüneli olacak Yeni Zigana Tüneli Projesi'nde çalışmaların yüzde 61'i tamamlandı.