Çorlu Deresi'nden siyah su akıyor13 Eylül 2019 Cuma 17:10 - Son Güncelleme 13 Eylül 2019 Cuma 20:25
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi bir kez daha kirlilikle gündemde. Çorlu Deresi'ndeki kirlilik suyun rengini değiştirdi. Siyah akan dere, bölge halkını da korkuttu.
Çorlu Deresi'ndeki renk değişikliğinin nedeninin, çevresindeki sanayi kuruluşlarının kaçak atıkları olduğu iddia edildi. Fabrikalarda kullanılan boyaların renginin değişmiş olabileceği kaydedildi.
Konuyla ilgili Tekirdağ Valiliği de inceleme başlattı. 2011 yılında Ergene Nehri ve bölgedeki derelerin temizlenmesi için 15 maddelik eylem planı uygulamaya konuldu. 2 yıl içinde tamamlanması beklenen projeyle, bölgedeki atık su ve dere kirliliği sorunun çözülmesi hedefleniyor.
Çevrede yaşayan vatandaşların sıkça şikayet konusu haline gelen Çorlu Deresi kimi zaman mavi, kimi zaman kırmızı, genellikle siyah akıyor.
Yetkililer, dereye yasadışı atık bırakan tesisler hakkında da yasal işlem başlatılacağını belirtti.
Haber: Levent Silistre