Çorlu Deresi'ndeki renk değişikliğinin nedeninin, çevresindeki sanayi kuruluşlarının kaçak atıkları olduğu iddia edildi. Fabrikalarda kullanılan boyaların renginin değişmiş olabileceği kaydedildi.

Konuyla ilgili Tekirdağ Valiliği de inceleme başlattı. 2011 yılında Ergene Nehri ve bölgedeki derelerin temizlenmesi için 15 maddelik eylem planı uygulamaya konuldu. 2 yıl içinde tamamlanması beklenen projeyle, bölgedeki atık su ve dere kirliliği sorunun çözülmesi hedefleniyor.

Çevrede yaşayan vatandaşların sıkça şikayet konusu haline gelen Çorlu Deresi kimi zaman mavi, kimi zaman kırmızı, genellikle siyah akıyor.

Yetkililer, dereye yasadışı atık bırakan tesisler hakkında da yasal işlem başlatılacağını belirtti.

Haber: Levent Silistre