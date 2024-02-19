Diyarbakır'da yaban hayvanlarına havadan da yem bırakılıyor

Sorumluluk sahasındaki faaliyetleri ile emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin korunmasını sağlayan jandarma ekipleri, yaban hayatın korunması, kaçak avlanmanın önlenmesi için de çaba gösteriyor.

Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri ile kış aylarında yiyecek sıkıntısı yaşayan yaban hayvanları için çalışma yürüttü.

[Fotoğraf: AA]

Havadan ve karadan yem takviyesi

Bölgede karın olması ve doğum zamanı nedeniyle sarp arazilere çekildikleri için yem bulmakta zorlanan, nesli tehlike altındaki türlerden yaban keçileri başta olmak üzere yaban hayvanları için harekete geçen ekipler, Diyarbakır Jandarma Hava Grup Komutanlığının katkısıyla Çermik ve Çüngüş ilçeleri kırsalı ile Karacadağ bölgesine havadan ve karadan yem bıraktı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden temin edilen tonlarca saman, yonca ve yem, zorlu arazi koşulları ve kar nedeniyle ulaşım sağlanamayan yerlere helikopterle, karadan ulaşımın sağlandığı bölgelere ise araçlarla bırakıldı.

[Fotoğraf: AA]

Ekiplerin yem takviyesi ile yaban hayatının korunması için yürüttüğü zorlu mücadele görüntülendi.

Kent genelinde yaban hayvanlarının korunması amacıyla koruyucu önlemler alan, denetimlerle kaçak avcılığa geçit vermeyen ekipler, 2023'ün Aralık ayında başlattıkları çalışma kapsamında bugüne kadar belirlenen alanlara 21 ton yem ulaştırdı.