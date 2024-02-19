Çok Bulutlu 7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 19.02.2024 12:26

Diyarbakır'da yaban hayvanlarına havadan da yem bırakılıyor

Diyarbakır'da Jandarma Genel Komutanlığı envanterinde bulunan ve "Çelik Kanatlar" olarak adlandırılan helikopter ile sarp arazilere ve karlı bölgelere nesli tehlike altındaki türler başta olmak üzere yaban hayvanları için yem bırakıldı.

Diyarbakır'da yaban hayvanlarına havadan da yem bırakılıyor

Sorumluluk sahasındaki faaliyetleri ile emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin korunmasını sağlayan jandarma ekipleri, yaban hayatın korunması, kaçak avlanmanın önlenmesi için de çaba gösteriyor.

Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri ile kış aylarında yiyecek sıkıntısı yaşayan yaban hayvanları için çalışma yürüttü.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Havadan ve karadan yem takviyesi

Bölgede karın olması ve doğum zamanı nedeniyle sarp arazilere çekildikleri için yem bulmakta zorlanan, nesli tehlike altındaki türlerden yaban keçileri başta olmak üzere yaban hayvanları için harekete geçen ekipler, Diyarbakır Jandarma Hava Grup Komutanlığının katkısıyla Çermik ve Çüngüş ilçeleri kırsalı ile Karacadağ bölgesine havadan ve karadan yem bıraktı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden temin edilen tonlarca saman, yonca ve yem, zorlu arazi koşulları ve kar nedeniyle ulaşım sağlanamayan yerlere helikopterle, karadan ulaşımın sağlandığı bölgelere ise araçlarla bırakıldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Ekiplerin yem takviyesi ile yaban hayatının korunması için yürüttüğü zorlu mücadele görüntülendi.

Kent genelinde yaban hayvanlarının korunması amacıyla koruyucu önlemler alan, denetimlerle kaçak avcılığa geçit vermeyen ekipler, 2023'ün Aralık ayında başlattıkları çalışma kapsamında bugüne kadar belirlenen alanlara 21 ton yem ulaştırdı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

ETİKETLER
Diyarbakır
Sıradaki Haber
Adnan Oktar suç örgütü üyeleri İsrailli siyasetçilerle görüşmüş
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:27
Mardin'de zehir taciri 10 kişiye gözaltı
13:13
Gazze'de öldürülenlerin sayısı 29 bini geçti
13:13
Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu: Heykel ve 5 sikke ele geçirildi
13:12
BIST 100 gün ortasında rekor seviyede
13:09
Ankara'da tefecilere operasyon
13:02
AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den "Batı Şeria" uyarısı
Kars'ta kurtların kış yaşamı uydu vericisiyle takip ediliyor
Kars'ta kurtların kış yaşamı uydu vericisiyle takip ediliyor
FOTO FOKUS
İsrail'in öldürdüğü Gazzeli kız çocuğu Hind'in yeni ses kaydı yayınladı
İsrail'in öldürdüğü Gazzeli kız çocuğu Hind'in yeni ses kaydı yayınladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ