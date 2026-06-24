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Türkiye
AA 24.06.2026 18:38

Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu: 31 gözaltı

Diyarbakır'da jandarma ekiplerince uyuşturucu madde imalatına yönelik düzenlenen operasyonda 31 zanlı gözaltına alındı.

Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu: 31 gözaltı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır, Lice, Hani, Hazro ve Kulp Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele ve Narkotik Suçlarla Mücadele daire başkanlıkları koordinesinde, uyuşturucu madde imalatı ve yasa dışı kenevir ekimine yönelik operasyon düzenlendi.

Lice, Hani, Hazro, Kocaköy ve Kulp'ta 81 tim, 770 personel ve uzaktan algılama sistemlerinin desteğiyle "Yasa Dışı Kenevir Ekimi İle Mücadele Eylem Planı" kapsamında düzenlenen operasyonda, 31 şüpheli yakalandı.

Operasyonda, 40 ton toz esrar elde edilebilecek 1 milyon 755 bin 212 kök kenevir ve skunk ile 54 kilogram esrar ele geçirildi.

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İçişleri Bakanlığı Uyuşturucu Jandarma Genel Komutanlığı
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