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Türkiye
AA 24.06.2026 15:52

Hatay'da orman yangınında zarar gören alanlar ağaçlandırılıyor

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde geçen yıl çıkan yangında zarar gören ormanlık alanda 1000 fidan toprakla buluşturuldu.

Hatay'da orman yangınında zarar gören alanlar ağaçlandırılıyor
[Fotograf: AA]

Hatay Valiliği ve Orman Bölge Müdürlüğünce, Alahan Mahallesi'nde geçen yıl çıkan yangında zarar gören 1,5 hektar alanda fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Vali Mustafa Masatlı, etkinlikte, kentin geçen yılki yangınlarda büyük sınav verdiğini söyledi.

Antakya, Dörtyol ve Hassa ilçelerinde geçen yıl 3 bin 200 hektar ormanlık alanın yangınlardan etkilendiğini belirten Masatlı, "Geleceğe umut, geleceğe nefes" sloganıyla bu alanların ağaçlandırma çalışmalarına başladıklarını ifade etti.

Orman Bölge Müdürü İlkay Günay da yanan bölgelerin yeniden yeşermesi için çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

Konuşmaların ardından yangından zarar gören alana öğrencilerin de katılımıyla 1000 fidan dikildi.

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Ağaçlandırma Hatay Orman Yangını Fidan
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