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Türkiye
AA 12.06.2024 00:33

Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'ya operasyon: 6 tutuklama

Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan ve aralarında eski HDP'li Ergani Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın da bulunduğu 6 şüpheli tutuklandı.

Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'ya operasyon: 6 tutuklama

Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK'nın "Ergani KCK yapılanması" içerisinde yer aldıkları iddiasıyla 7 şüpheli hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında 8 Haziran'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan ve aralarında eski HDP'li Ergani Belediye Başkanı Kaya'nın da bulunduğu 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 6 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan tutuklandı.

Soruşturma kapsamında 1 şüphelinin de yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

Soruşturmada, şüpheliler hakkında terör örgütü PKK/KCK'nın talimatları doğrultusunda düzenlenen çok sayıda etkinliğe katıldıkları, terörist cenazesi ve taziyelerinde yer aldıkları, öldürülen terörist yakınlarını işe aldıkları, terör örgütü ile iltisaklı derneklere finansman sağladıkları iddiaları yer almıştı.

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Diyarbakır PKK/KCK Terör Örgütü
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