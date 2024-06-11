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Türkiye
İHA 11.06.2024 23:54

Arabada havasızlıktan bayılan ikizleri boğulmaktan polis kurtardı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde ailesi tarafından arabaya bırakılan ikiz kardeşleri boğulmaktan polis kurtardı.

Arabada havasızlıktan bayılan ikizleri boğulmaktan polis kurtardı
[Fotograf: İHA]

İlçeye bağlı Tacettin Veli Mahallesi Şiremenli Caddesi üzerinde bir araçta 2 çocuğun mahsur kalarak baygın halde olduklarını gören vatandaşlar durumu ihbar etti.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri araç içerisinde baygın şekilde yatan 2 yaşındaki Ş.M. ve Ş.M. ikiz kız kardeşleri aracın camını kırarak kurtarıp, hastaneye sevklerini sağladı.

Araç içerisinde boğulmaktan son anda kurtarılan her iki kardeşin de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, aile hakkında "Aile Yükümlülüğünü İhlal" suçundan işlem başlatıldı.

Emniyetten yapılan açıklamada; ihbarda bulunan duyarlı vatandaşlara teşekkür edildi.
 

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