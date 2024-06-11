Teleferik kazası davasında ilk duruşma

İhmaller kazaya sebep oldu. O kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. 174 kişi de kabinlerde mahsur kaldı. Antalya'daki teleferik kazası soruşturmasında yargılama süreci başladı. 5'i tutuklu 12 sanık 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesinde ilk kez hakim karşısına çıktı.

Sanıklar taksirle adam öldürme ve yaralanmaya sebep olma ile taksirle trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçlarından yargılanıyor. Her birinin 27'şer yıla kadar hapisleri isteniyor.

36 sayfalık iddianamede, 12 kişiden 7'si asli, 5'i tali kusurlu olarak belirlendi. Hakim karşısına çıkan sanıkların savunmaları alındı, müştekiler dinlendi.

İlk duruşma sonunda mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Karara göre Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz tutuksuz yargılanacak.

İkinci duruşma 7 Ağustos'ta

Mahkeme tutuksuz yargılanan üst istasyondaki Operatör Yardımcısı Suphi Kaplan'ın ise deliller göz önünde bulundurulduğunda taksirle ölüme neden olmak gerekçesiyle tutuklanmasına karar verdi.

Tutuklu yargılanan diğer 4 kişinin de tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi.

5'i tutuklu 12 sanığın yer aldığı davanın ikinci duruşması 7 Ağustos'ta yapılacak.



