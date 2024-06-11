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Türkiye
AA 11.06.2024 19:55

Sinop'ta feci kaza: 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Sinop'ta, otomobille sağlık personelinin olduğu hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Sinop'ta feci kaza: 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Ender Çoraklı idaresindeki hafif ticari araç, Sinop-Boyabat kara yolunun 15. kilometresinde Selahattin Bulut'un kullandığı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın ardından hafif ticari araçta yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Araçtaki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü Çoraklı'nın yanı sıra aynı araçta bulunan Gerze Devlet Hastanesi'nde görevli doktorlar Sena Sakin ve Mehmet Turan Yazlar ile otomobilde bulunan Beyhan Bulut olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan Erfelek Devlet Hastanesi'nde görevli doktor Beyza Nur Çetin ile otomobilin sürücüsü ise sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Vali Mustafa Özarslan, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferhat Kuran kaza yerinde incelemede bulundu.

Kazada hayatını kaybeden doktor Sena Sakin için Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’nde tören düzenlendi. Törene Sakin’in ailesinin yanı sıra Vali Özarslan, İl Emniyet Müdürü Çetiner, İl Jandarma Komutanı Kuran, sağlık çalışanları ve diğer ilgililer katıldı.

Dua edilmesinin ardından Türk bayrağına sarılı tabutu cenaze aracına konulan Sakin’in cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Ordu’ya gönderildi.

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