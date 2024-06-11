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Türkiye
DHA 11.06.2024 23:11

Bayrampaşa'da inşaat çalışmasında su borusu patladı

İstanbul Bayrampaşa’da, inşaat çalışması sırasında iş makinası su borusunu patlattı. Borudan çıkan su, metrelerce yükseğe ulaşıtı. İSKİ ekipleri, zarar gören boru hattını onarmak için çalışma başlattı.

Saat 17.00 sıralarında, Bayramapşa Kocatepe Mahallesi 50. Yıl Caddesi üzerinde meydana gelen olayda dadde üzerinde bulunan boş alanda yapılan inşaat çalışması sırasında kepçe operatörü su, elektrik ve internet hattının bulunduğu alanı kazmaya başladı. Kepçenin müahalesiyle su hattının bulunduğu boru patladı.

Borudan çıkan su, metrelerce yükseğe ulaştı. Çalışmalara ara verildikten sonra İSKİ ekipleri zarar gören boruyu onarmak için çalışma başlattı. o anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

İSKİ tarafından yapılan açıklamada, "Bölgemizi besleyen şebeke hattında idaremiz dışı yapı inşaatı çalışması sırasında oluşan arıza nedeniyle Bayrampaşa İlçesi Yıldırım ve Muratpaşa Mahallelerine Salı günü 23.59’a kadar su verilmeyecektir" ifadelerine yer verildi.

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Bayrampaşa'da inşaat çalışmasında su borusu patladı
Bayrampaşa'da inşaat çalışmasında su borusu patladı
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