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Türkiye
AA 15.06.2023 19:16

Diyarbakır'da silahlı kavga: 8 tutuklama

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 8 zanlı tutuklandı.

Diyarbakır'da silahlı kavga: 8 tutuklama

Çınar'ın Yaprakbaşı köyünde dün, aralarında husumet bulunduğu öğrenen iki ailenin bireyleri kavga etti.

Durumun öğrenilmesi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi.

Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı kavgayla ilgili A.D, V.D, V.D, F.U, O.U, A.T, R.T, Ö.T. gözaltına alındı.

Jandarma ekiplerince yapılan aramada, boş araziye atılan 2 uzun namlulu silah, kalaşnikof tüfek, av tüfeği ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Şüpheliler jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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