Diyarbakır'ın Lice ilçesinde hastaneye elektrik çarpması sonucu ölü olarak getirilen Cüney Yaruk'un yakınları acil serviste görevli hekim ve sağlık çalışanlarına önce sözlü ardından da fiziki olarak saldırdı.

Yaşanan arbede sırasında ölen hastanın bir yakını polisin belinden silahını almaya çalıştı.

Çıkan arbede sırasında tabanca ateş aldı. Mermiler duvarı delerken, sağlık çalışanları da kapı önüne koydukları sedyelerle kendilerini korumaya çalıştı.

Hastayı getiren ambulansın camları da kırılırken, kimsenin yaralanmadığı olaya karışan bazı hasta yakınları gözaltına alındı.