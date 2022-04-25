Haber Giriş: 25 Nisan 2022 Pazartesi 00:46Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Diyarbakır'da sağlık çalışanlarına saldırı
[Fotoğraf: İHA]
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde hasta yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı. Saldırı sırasında hasta yakının polisin belinden almak istediği tabanca ateş aldı. Kurşunlar ambulans ve hastaneye isabet etti.
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde hastaneye elektrik çarpması sonucu ölü olarak getirilen Cüney Yaruk'un yakınları acil serviste görevli hekim ve sağlık çalışanlarına önce sözlü ardından da fiziki olarak saldırdı.
Yaşanan arbede sırasında ölen hastanın bir yakını polisin belinden silahını almaya çalıştı.
Çıkan arbede sırasında tabanca ateş aldı. Mermiler duvarı delerken, sağlık çalışanları da kapı önüne koydukları sedyelerle kendilerini korumaya çalıştı.
Hastayı getiren ambulansın camları da kırılırken, kimsenin yaralanmadığı olaya karışan bazı hasta yakınları gözaltına alındı.
Etiketler: Sağlık Çalışanları Toplumsal Şiddet Diyarbakır
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