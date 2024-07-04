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Türkiye
AA 04.07.2024 11:54

Diyarbakır'da pikap ve yolcu minibüsü çarpıştı: 13 yaralı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde pikap ve yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da pikap ve yolcu minibüsü çarpıştı: 13 yaralı

Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilmeyen yolcu minibüsü, Yukarısalat Mahallesi'ndeki kavşaktan çıkan pikap ile çarpıştı. 13 kişinin yaralandığı kazada ihbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla Diyarbakır, Bismil ve Batman'daki hastanelere kaldırıldı.

Çeltik Mahallesi Muhtarı Mehmet Karabulut, gazetecilere, yıllar önce bu bölgede meydana gelen trafik kazasında oğlunu kaybettiğini belirterek, bu mevkiye üst geçit veya alt geçit yapılmasını veya trafik uyarı ışıkları yerleştirilmesini istediklerini söyledi.

Yukarısalat Mahallesi Muhtarı Mehmet Recai Yaka da her yıl bu bölgede çok sayıda trafik kazası meydana geldiğini ifade ederek, kazaların önlenmesi için bu bölgeye üst veya alt geçit yapılması ya da trafik uyarı ışıkları yerleştirilmesi için girişimde bulunacaklarını ifade etti.

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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Diyarbakır Trafik Kazası
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