Haber Giriş: 5 Ağustos 2021 Perşembe 09:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Diyarbakır'da Osmanlı cephaneliği bulundu
Diyarbakır İçkale'de devam eden arkeolojik kazılarda, Mondros Ateşkes antlaşmasının imzalanması sonrası itilaf devletlerine verilmek istenmeyip gömüldüğü değerlendirilen bir cephanelik bulundu.
Diyarbakır İçkale'de arkeolojik kazıların devam ettiği Amida Höyük'te Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir cephanelik ortaya çıktı.
Osmanlı dönemine ait 750'den fazla el bombası muhafaza altına alındı.
Kazı başkanı Prof. Dr. İrfan Yıldız, "Mondros Ateşkes antlaşmasının imzalanması sonrası itilaf devletlerine verilmek istenmeyip gömülen cephanelik olduğu değerlendiriliyor." dedi.
Diyarbakır İçkale'de arkeolojik kazıların devam ettiği Amida Höyük'te Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir Osmanlı cephaneliği ortaya çıktı. Kazı çalışmalarıyla ilgili merak edilenleri Kazı Başkanı Prof. İrfan Yıldız, @trthaber'de anlattı.https://t.co/ljAkVEzOk0 pic.twitter.com/eOIMZOrlvW— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 5, 2021
Etiketler: Arkeoloji Diyarbakır
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