Diyarbakır İçkale'de arkeolojik kazıların devam ettiği Amida Höyük'te Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir cephanelik ortaya çıktı.

Osmanlı dönemine ait 750'den fazla el bombası muhafaza altına alındı.

Kazı başkanı Prof. Dr. İrfan Yıldız, "Mondros Ateşkes antlaşmasının imzalanması sonrası itilaf devletlerine verilmek istenmeyip gömülen cephanelik olduğu değerlendiriliyor." dedi.

Diyarbakır İçkale'de arkeolojik kazıların devam ettiği Amida Höyük'te Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir Osmanlı cephaneliği ortaya çıktı. Kazı çalışmalarıyla ilgili merak edilenleri Kazı Başkanı Prof. İrfan Yıldız, @trthaber'de anlattı.https://t.co/ljAkVEzOk0 pic.twitter.com/eOIMZOrlvW