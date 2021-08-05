Haber Giriş: 5 Ağustos 2021 Perşembe 09:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bariyerlere çarpan tır devrildi: 1 ölü
[Fotoğraf: AA]
Konya'nın Kulu ilçesinde bariyerlere çarpan tırın devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
İslam Gasyak idaresindeki deri yüklü tır, Aksaray-Ankara kara yolunun Kulu makası yakınında refüjdeki bariyere çarparak devrildi.
Sürücü Gasyak, olay yerinde yaşamını yitirdi, tırdaki kimliği henüz belirlenemeyen 1 kişi ağır yaralandı.
İtfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucu çıkarılan Gaysak'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Kulu Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, daha sonra Konya'ya sevk edildi.
Aynı noktada zincirleme kaza
Ayrıca tırın devrildiği yerde 1 tır ve 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi hafif yaralandı.
Etiketler: Trafik Kazası
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