Diyarbakır’da, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) il binası içerisinde, çeşitli tarihlerde sosyal medyada HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in de aralarında olduğu bir grubun, teröristbaşı Abdullah Öcalan ve öldürülen teröristlere hitaben saygı duruşu yaptığı fotoğraflar ortaya çıktı.

Diyarbakır’da DBP il binasına terör operasyonu düzenlendi. Binada arama devam ediyor. pic.twitter.com/o1KxoIMxsw — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 26, 2022

Başları öne eğik sözde saygı duruşu yapıldığı fotoğrafların ortaya çıkması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda Güvenlik ve TEM şube ekiplerince sabah saatlerinde Şeyh Şamil Mahallesi’nde bulunan binaya operasyon düzenlendi. Binaya giren ekipler, içeride arama yaparken çevik kuvvet polisleri ise tedbir aldı.

Fotoğraflarda hakkında fezleke hazırlanan HDP'li Semra Güzel de ortaya çıktı

Savcılık soruşturmasında en dikkat çeken fotoğraftaki kişinin ise HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in olduğu yer aldı.

Başı öne eğik saygı duruşu olarak yapılan paylaşımda geçtiğimiz günlerde yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 'terör örgütü üyeliği' ve 'terörün finansmanı' suçundan hazırlanan fezlekeyle Güzel’in olması dikkat çekti.

Polisin binada araması sürüyor.