Diyarbakır Gıda Toptancılar Sitesi'nde beyaz eşya ve küçük ev aletleri satışı yapan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alevlerin sitedeki diğer iş yerlerine sıçramaması için çaba gösteren itfaiye ekipleri, yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürüyor.

Dumandan etkilenen 2 itfaiye personeli, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.