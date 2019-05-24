Diyarbakır'da bin 400 yıllık olduğu tahmin edilen, deri kapaklı, papirüs kağıdına yazılı ve 36 sayfadan oluşan dini motifli kitabı satmaya çalışırken suçüstü yakalanan 6 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, kent merkezinde ikamet eden 3 şüphelinin ellerinde bulundurdukları, bin 400 yıllık dini motifli kitabı satmak için alıcı aradıkları yönünde bilgi elde edildi.

Şahısların üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramada, deri kapaklı, papirüs kağıdına yazılı, 36 sayfadan oluşan dini motifli kitap ele geçirildi.

Ele geçirilen kitap muhafaza altına alındı, 6 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA