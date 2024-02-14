Çok Bulutlu 8.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 14.02.2024 11:23

Diyarbakır'da 611 kilogram toz esrar ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda, 611 kilogram toz esrar ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

Diyarbakır'da 611 kilogram toz esrar ele geçirildi
[Fotograf: AA]

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla Lice ilçesinin Yorulmaz Mahallesi kırsalı ve bir adrese yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 611 kilogram toz esrar, ruhsatsız tabanca, hassas tartı ve vakum makinesi ele geçirildi.

Ekiplerce 3 şüpheli gözaltına alındı.

ETİKETLER
Diyarbakır Uyuşturucu
Sıradaki Haber
Teslim olan terörist ailesiyle buluşturuldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:22
Markette ambalajı kurtlanmış süt bulundu
12:21
Bolu Dağı'nda sağanak ve sis: Sürücüler zor anlar yaşıyor
12:16
Battaniye üretim merkezi Uşak ihracat hedeflerine odaklandı
12:13
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi tamamen yüz yüze eğitimi hedefliyor
12:08
Şanlıurfa'da sağanak su baskınlarına neden oldu
12:13
Suriye sınırında 4,2 büyüklüğünde deprem
Yolu kapanan mezrada çalışmalar devam ediyor
Yolu kapanan mezrada çalışmalar devam ediyor
FOTO FOKUS
Milyonları ilgilendiren düzenlemeler birer birer hayata geçirildi
Milyonları ilgilendiren düzenlemeler birer birer hayata geçirildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ