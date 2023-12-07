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Türkiye
AA 07.12.2023 15:58

Diyarbakır'da 5 katlı metruk bina çöktü

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde 5 katlı metruk bina çöktü.

Diyarbakır'da 5 katlı metruk bina çöktü
[Fotograf: AA]

İlçedeki İskender Paşa Mahallesi Yalıbahçe 1. Sokak'ta bulunan 5 katlı metruk binada, aniden çökme meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Güvenlik önlemi alan ekipler, yapının çevresindeki bazı binaları da çökme riskine karşı tahliye ederek mühürledi.

AFAD ekipleri, enkaz altında herhangi birinin kalma ihtimaline karşı köpeklerle arama çalışması yürütüyor.

Binanın, Kahramanmaraş merkezli depremlerden önce ağır hasarlı olduğu için boşaltıldığı öğrenildi.

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