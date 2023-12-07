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Türkiye
TRT Haber 07.12.2023 15:39

14 il için "sarı" ve "turuncu" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat

Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Akdeniz Bölgesi'nin kıyı kesimlerinde beklenen kuvvetli yağış nedeniyle 14 il için "sarı" ve "turuncu" uyarıda bulunuldu.

14 il için "sarı" ve "turuncu" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yarın ülke genelinde yağışlı sistem etkili olacak. Yağışların, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin batısında yer yer kuvvetli, Orta ve Doğu Akdeniz'in kıyı kesimlerinde ise çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

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Aynı gün rüzgarın Marada ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının ise batı kesimlerde azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

14 il için "sarı" ve "turuncu" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat

Öte yandan, kuvvetli yağış beklenen, Aydın, Burdur, bursa, Isparta, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Manisa, Muğla, Sakarya ve Yalova için "sarı", Adana, Antalya ve Mersin için "turuncu" kodlu uyarıda bulunuldu.
 

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