Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Dicle, Lice, Hani, Kocaköy, Bağlar ve Kayapınar ilçelerinde 29 adrese eş zamanlı terör örgütü PKK/KCK operasyonu düzenledi.

Operasyonda aralarında örgüte eleman temin eden, yeni katılanlara İslam dinini karalayarak ideolojik eğitimler veren, teröristlere sahte kimlik düzenleyen şahısların da olduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.

2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: TRT Haber