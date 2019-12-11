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Diyarbakır'da 29 adrese eş zamanlı terör operasyonu: 17 gözaltı11 Aralık 2019 Çarşamba 11:31 - Son Güncelleme 11 Aralık 2019 Çarşamba 11:57
Diyarbakır'da 29 adrese eş zamanlı düzenlenen terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Dicle, Lice, Hani, Kocaköy, Bağlar ve Kayapınar ilçelerinde 29 adrese eş zamanlı terör örgütü PKK/KCK operasyonu düzenledi.
Operasyonda aralarında örgüte eleman temin eden, yeni katılanlara İslam dinini karalayarak ideolojik eğitimler veren, teröristlere sahte kimlik düzenleyen şahısların da olduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.
2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Kaynak: TRT Haber