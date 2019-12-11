Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı11 Aralık 2019 Çarşamba 11:37 - Son Güncelleme 11 Aralık 2019 Çarşamba 11:39
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit askerler Jandarma Astsubay Üstçavuş Esma Çevik, Jandarma Uzman Çavuş Kemal Sayar ile Jandarma Astsubay Çavuş Halil Ulaş Yıldırım'ın ailelerine başsağlığı diledi.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta EYP imhası sırasında meydana gelen patlamada şehit düşen Jandarma Astsubay Üstçavuş Esma Çevik ve Jandarma Uzman Çavuş Kemal Sayar ile Bingöl'ün Genç ilçesinde gözetleme kulesinden düşerek şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Halil Ulaş Yıldırım'ın ailelerine başsağlığı mesajı göndererek, taziyelerini iletti.
Kaynak: AA
Etiketler: şehit aileleri cumhurbaşkanı erdoğan başsağlığı mesajı