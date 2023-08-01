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Türkiye
AA 01.08.2023 23:34

Diyarbakır'da 112 Acil Sağlık ekibi saldırıya uğradı

Diyarbakır'da görevden dönen 112 Acil Sağlık ekibine trafikte yol verme tartışması nedeniyle saldırıda bulunulması sonucu sağlık çalışanlarından 2'si bıçaklandı, 2'si darbedildi.

Diyarbakır'da 112 Acil Sağlık ekibi saldırıya uğradı
[Fotograf: AA]

112 Acil Sağlık ekibi bir hastayı Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bıraktıktan sonra görev yerlerine dönmek için yola çıktı.

Merkez Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi Diclekent Bulvarı'nda bir sürücü, seyir halinde olan ambulanstaki sağlık görevlileriyle trafikte yol verme meselesi nedeniyle tartıştı. Ambulansın önünü kesen araçtakiler sağlık çalışanlarına saldırıda bulundu.

Sağlık çalışanlarından Ş.Ö. ve M.E. bıçakla yaralandı, F.T. ve E.D. darbedildi.

Olay yerine gelen başka bir 112 Acil Sağlık ekibi tarafından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sağlık çalışanları tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Polis kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

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