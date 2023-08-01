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Türkiye
TRT Haber 01.08.2023 22:47

Temmuz ayında 627 adet Togg teslimatı yapıldı

Togg'dan yapılan açıklamada Temmuz ayı içerisinde 627 adet teslimat gerçekleştirildiği duyuruldu. Açıklamada toplam teslimat sayısının 1435'e ulaştığı bilgisi verildi.

Temmuz ayında 627 adet Togg teslimatı yapıldı

Yerli otomobil Togg'un teslimatları aralıksız devam ediyor. Temmuz ayında talihlilere 627 adet Togg teslim edildiği açıklandı.

Yerli otomobilin bu teslimatla toplamda 1435 rakamına ulaşılarak Elektrikli C-Suv segmentinde pazar lideri konumunun sürdüğü bildirildi.

Açıklamada, "Temmuz ayı içerisinde 627 adet teslimat gerçekleştirerek toplamda 1435 adet #T10X’i kullanıcılarımızla buluşturduk. Elektrikli C-SUV segmentinde liderliğimizi pekiştirdik" denildi. 

 

 

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