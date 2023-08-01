İstanbul'da 'Kerbela Yasak' suç örgütü çökertildi

Zehir ticaretine dair detaylar da ortaya çıktı. "Ne kadar borcun var?" sorusunu parola olarak kullandılar. Uyuşturucu ticaretini şifreli olarak yürüttüler.

Suç örgütünün lideri Kerbela Yasak ile örgüt elebaşları ve üyelerinin de aralarında olduğu 30 zanlı artık cezaevinde.

İstanbul'un Avcılar ve Esenyurt ilçelerinde mesajla haberleştikleri kişilere uyuşturucuları elden teslim ediyorlardı. Kerbela Yasak suç örgütü üyeleri sokak satıcıları aracılığıyla zehir ticareti yapıyorlardı.

2021 yılından bu yana devam ediyor

Bu düzenin 2021 yılından bu yana devam ettiği ortaya çıktı.

Göz korkutmak için para karşılığında insan kaçırma, azmettirme, eğlence mekanlarının kurşunlanması da örgütün adının karıştığı suçlar arasındaydı.

Örgüt üyelerinin bu eylemlerden sonra saklanmaları konusunda yöneticilerden talimat aldığı tespit edildi.

Küçükçekmece cumhuriyet başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında, suç örgütüyle bağlantısı olduğu düşünülen kişiler teknik takibe alındı. Örgütün tepe ismi olan Kerbela Yasak'a ulaşana kadar pusuda beklendi. Sonrasında ise operasyon için harekete geçildi.

7 ilde operasyon düzenlendi

İstanbul başta olmak üzere 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Örgüt lideri Kerbela Yasak da Aydın’daki yazlığında yakalandı. Elebaşları ve üyeler de dahil 34 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalan örgüt üyeleri ve elebaşları 21 eylem sebebiyle hakim karşısına çıktı.

Hepsi ifadesinde suçlarını inkar etti.

Küçükçekmece Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince aralarında Kerbela Yasak'ın da bulunduğu 30 kişinin "Uyuşturucu madde ticareti, yağma-tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve yaralama suçlarından" tutuklanmasına karar verildi.

Haber: Şeyma Vural

Kamera: İbrahim Gençal