Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi 14:04Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu ulaşıma kapandı
Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu, sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağış nedeniyle ulaşıma kapandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü uyarılarının ardından sabah saatlerinden itibaren Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yoğun kar yağışı etkili oldu.
Adıyaman, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta uçak seferleri iptal edilirken, Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda da yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım durdu. Kayan araçlardan dolayı uzun araç kuyrukları oluştu.
Etiketler: Diyarbakır Kar Yağışı Şanlıurfa
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