Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü uyarılarının ardından sabah saatlerinden itibaren Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yoğun kar yağışı etkili oldu.

Adıyaman, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta uçak seferleri iptal edilirken, Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda da yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım durdu. Kayan araçlardan dolayı uzun araç kuyrukları oluştu.