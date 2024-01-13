Duman 0ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 13.01.2024 13:43

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor

Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önündeki oturma eylemini sürdürüyor.

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor
[Fotograf: AA]

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1595'inci gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğraflarıyla bekleyişini sürdüren annelerden Necibe Çifçi, 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Roşat için Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelip oturma eylemine katıldığını belirtti.

Terör örgütü PKK tarafından bir oğlunun öldürüldüğünü, bir oğlunun da dağa kaçırıldığını anlatan Çifçi, "HDP ve PKK evlatlarımızı vermeden bu kapıdan gitmeyeceğiz. Biz onlardan para, mülk istemiyoruz, 9 ay karnımızda taşıdığımız çocuklarımızı istiyoruz. Yeter artık, evlatlarımızı bize versinler. Evlatlarımızı dağda kurda kuşa yem etmesinler." dedi.

Anne Çifçi, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Oğlu Mikail için Van'dan gelerek eylem yapan baba Yusuf Erdinç de evladının üniversitede okuduğu sırada 2015'te kandırılarak dağa götürüldüğünü söyledi.

Evladı için sonuna kadar eylemi sürdüreceğini ifade eden Erdinç, "9 yıldır oğlumu arıyorum. HDP ile PKK oğlumu benden aldı. Oğlumun elindeki kalemi kırıp, onun yerine eline silah verdiler. Bugün askerlerimiz şehit oldu, bizim ciğerimiz yanıyor. Onlar da benim çocuklarım. Kanımın son damlasına kadar bu eylemden vazgeçmeyeceğim." diye konuştu.

ETİKETLER
Diyarbakır Evlat Nöbeti
Sıradaki Haber
Bağcılar'da otomobili ve evinde 86 pompalı tüfek ele geçirilen zanlı tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:57
Pençe Kilit şehitlerimizi uğurluyoruz
14:59
Sızma girişimi engellendi, 9 terörist etkisiz
14:34
Çamlıca Camii'nde şehitlere ve Gazze'ye dua edilecek
14:29
Karadeniz'de kar nedeniyle 343 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
14:21
Türkiye'de en soğuk gece eksi 18,3 dereceyle Bolu'da yaşandı
13:55
Emine Erdoğan'dan şehitler için başsağlığı mesajı
Karadeniz'de kar yağışı...
Karadeniz'de kar yağışı...
FOTO FOKUS
Irak'ın kuzeyindeki terör hedefleri böyle vuruldu
Irak'ın kuzeyindeki terör hedefleri böyle vuruldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ