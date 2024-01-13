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Türkiye
DHA 13.01.2024 13:38

6 seferde geçemediği ehliyet sınavında kopya için 15 bin liraya anlaşmış

Kütahya'da daha önce 6 kez girdiği ehliyet sınavında başarısız olan Bekir K, kopya düzeneği ile yakalandı. Bekir K, kopya için iletişime geçtiği kişiyle 15 bin lira karşılığında anlaştığını söyledi.

6 seferde geçemediği ehliyet sınavında kopya için 15 bin liraya anlaşmış

Tavşanlı ilçesinde oturan Bekir K., 8 Ocak'ta motorlu taşıtlar yazılı sınavına girmek için bir lisenin e-sınav salonuna gitti. Sınavda gömlek düğmesi görünümlü gizli kamerayla soruları karşı tarafa gösteren Bekir K, kulaklık sayesinde de cevapları alıp işaretleme yaptı. Bu sırada sınav görevlisi dijital kopya düzeneğini fark etti. Polis ekiplerinin gözaltına aldığı Bekir K, sınavdan çıkarılıp sağlık kontrolden geçirildi, ardından Tavşanlı Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü.

Üzerindeki kopya düzeneği çıkarılan Bekir K, ehliyet yazılı sınavına daha önce 6 kez girmesine rağmen geçemediğini ifade ederek, "Ehliyet sınavından geçemeyince böyle bir yol buldum. İnternetten yaptığım araştırmada birini buldum. Sınavı geçmem halinde 15 bin lira vermek üzere anlaştım. Sınav günü tanımadığım kişi ilçeye geldi. Üzerime kamera ve kulaklık düzeneğini kurdu" dedi.

Bekir K'nın evindeki aramalarda ise kopya düzeneği için sim kart okuyucu, verici ve alıcı cihaz ele geçirildi. Bekir K'nın ifadesinden yola çıkan polis ekipleri, soruların cevaplarını görüp, kulaklıkla ona doğru cevapları söyleyen diğer şüphelinin ise daha önce aynı suçtan 7 kaydı bulunan Fecri K. olduğunu tespit etti.

Yakalanıp gözaltına alınan Fecri K, Bekir K. ile birlikte 'Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi hizmetleri hakkında kanuna muhalefet' suçlamasıyla alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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