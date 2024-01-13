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Türkiye
AA 13.01.2024 13:41

Bağcılar'da otomobili ve evinde 86 pompalı tüfek ele geçirilen zanlı tutuklandı

İstanbul Bağcılar'da şüphe üzerine durdurulan otomobilinde ve ikametinde 86 pompalı tüfek ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Bağcılar'da otomobili ve evinde 86 pompalı tüfek ele geçirilen zanlı tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel asayişin sağlanması ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışma kapsamında, 11 Ocak'ta Kazımkarabekir Mahallesi'nde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçtaki aramada çok sayıda pompalı tüfek bulunması üzerine gözaltına alınan şüpheliler B.A. ve F.A'nın ikametinde de arama yapıldı.

Otomobil ve evdeki aramalarda figür baskılı toplam 86 pompalı tüfek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.A. "silah ticareti" suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, kadın şüpheli F.A. ise serbest bırakıldı.

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