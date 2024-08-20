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Türkiye
AA 20.08.2024 13:27

Diyarbakır annelerine destek ziyareti

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemini sürdüren Diyarbakır annelerini, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman ziyaret etti.

Diyarbakır annelerine destek ziyareti

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin, 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi bin 814'üncü gününde sürüyor.

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ataman, oturma eylemini sürdüren ailelere destek ziyaretinde bulundu.

Ataman, evlat nöbetini sürdüren ailelerin tek taleplerinin çocuklarına kavuşmak olduğunu söyledi.

Diyarbakır annelerine destek ziyareti

Ailelerin, çocuklarına kavuşma ümidiyle kararlılık ve inançla evlat nöbetine devam ettiğini belirten Ataman, şöyle konuştu:

"Diyarbakır annelerinin evlatlarına kavuşmak için açtığı bayrak, korku duvarlarını yıktı. Bugüne kadar 55 aile çok şükür evlatlarına kavuştu ancak halen 376 aile çocuklarını bekliyor. Söz konusu evlatları olduğunda anneleri yenecek hiçbir örgüt, kötülük yoktur. Bin 814 gündür devam eden bu mücadelede kahraman annelerimizin yanlarında olmaya devam edeceğiz. Herkesi bu onurlu mücadeleye destek vermeye, annelerimizin yanında durmaya davet ediyorum. 3 Eylül'de bütün kadın milletvekillerini Diyarbakır'a davet ediyoruz. Diyarbakır annelerine destek olalım, ses olalım."

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AK Parti Diyarbakır HDP PKK/KCK PKK/YPG
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