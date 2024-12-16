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Türkiye
AA 16.12.2024 07:00

Diyarbakır anneleri evlatlarını bekliyor

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin, 3 Eylül 2019'da eski HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi, 1931'inci gününde devam ediyor.

Diyarbakır anneleri evlatlarını bekliyor
[Fotograf: AA]

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak istiyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla eski HDP il binası önünde bekleyişini sürdüren annelerden Güzide Demir, yıllardır göremediği oğlu Aziz'i çok özlediğini söyledi.

"Çocuklarımız gelene kadar buradayız"

Evladına kavuşmak için katıldığı oturma eylemine kararlılıkla devam ettiğini belirten Demir, şöyle konuştu:

"Çocuklarımız gelene kadar buradan kalkmayacağız. Çocuğumu bana versinler. 9 yıldır oğlumu görmemişim. Oğlumun sesini şu ana kadar bir kez olsun duymadım. Oğlum neredeysen gel, güvenlik güçlerimize, devletimize teslim ol. Dağdaki tüm çocuklar gelsinler, teslim olsunlar."

Diyarbakır anneleri evlatlarını bekliyor

Oğlu İsa için eylem yapan baba Abdulkadir Eslek de yıllardır evladından haber alamadığını ifade etti.

Eylemlerini kararlılıkla sürdürdüklerini dile getiren Eslek, "Çocuklarımız gelene kadar eylememize devam edeceğiz. Oğlum İsa, yuvana dön. Seni hasretle bekliyoruz. Oğlum gelene kadar buradayım." şeklinde konuştu. 

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