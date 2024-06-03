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Türkiye
İHA 03.06.2024 00:40

Direğe çarpan otomobil alev aldı: 1kişi hayatını kaybetti, 1 yaralı

Konya'da aydınlatma direğine çarpan otomobil, alev alarak yandı. Kazada sürücü hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı.

Direğe çarpan otomobil alev aldı: 1kişi hayatını kaybetti, 1 yaralı

Merkez Selçuklu ilçesi Ankara Caddesi üzerinde meydana gelen kazada havaalanından merkez istikametine seyir halinde olan Hakan Hilal Tekin idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı.

Kazada otomobil alev aldı

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçtaki yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Ağır yaralanan sürücü Hakan Hilal Tekin ve yolcu olarak bulunan Muhammed Emin Karaoğlu, yapılan ilk müdahalenin ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Tekin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan Muhammed Emin Karaoğlu'nun de hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. 

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