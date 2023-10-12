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Türkiye
AA 12.10.2023 11:35

Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç, Ankara Üniversitesi Siber Güvenlik MYO'da ilk dersi verdi

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Ankara Üniversitesi Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulunda (MYO) ilk dersi verdi.

Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç, Ankara Üniversitesi Siber Güvenlik MYO'da ilk dersi verdi
[Fotograf: AA]

Ankara Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında 5 Ekim 2022'de imzalanan işbirliği protokolü kapsamında açılan Siber Güvenlik MYO'da ilk ders işlendi.

Ön lisans düzeyinde eğitim-öğretim veren yüksekokulda ilk dersi, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç verdi.

Koç, Siber Güvenlik MYO öğrencilerinin aranan eleman ruhuyla ve bu bilinçle eğitim hayatlarını sürdürmelerini tavsiye etti.

Öğrencilerin aranan eleman olması için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirten Koç, siber güvenlik, metaverse, yapay zeka ve Nitelikli Fikri Tapu (NFT) hakkında öğrencileri bilgilendirdi.

Her yeni teknolojinin yanında bir riskle geldiğini anlatan Ali Taha Koç, bu nedenle teknolojinin tanınması için dikkat edilmesi gereken noktaları vurguladı.

Açış dersinin ardından öğrencilerle sohbet eden Koç, öğrencilere staj ve iş imkanları hakkında da bilgi verdi.

4 üniversitede siber güvenlik meslek yüksekokulu bulunuyor

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Türkiye'de yalnızca 4 üniversitede siber güvenlik meslek yüksekokulu kurulduğu bilgisini paylaştı.

Bu üniversitelerden birinin de Ankara Üniversitesi olduğunu belirten Ünüvar, Siber Güvenlik MYO'da öğrencileri alana hazırlamanın heyecanı ve gururunu yaşadıklarını kaydetti.

Ünüvar, değişen ve dönüşen dünyada teknolojinin sunduğu imkanlarla insanların hem özgür hem de güvende olmayı istediklerini bildirerek, "Ben inanıyorum ki bugün burada bulunan öğrencilerimiz birkaç yıl sonra en çok konuşulan, en mutlu ve en değerli işi yapan bireyler olacak" ifadelerini kullandı.

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