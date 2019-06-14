Polis duvarları balyozla yıktı, çelik plakalarla güçlendirilmiş kapı açılınca örgütün sığınağına ulaşıldı. Gri listede aranan terörist operasyonla yakalandı.

İstanbul'da Sultangazi Fevzi Çakmak Caddesi'nde bulunan Yürüyüş Dergisi'ne İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri öğle saatlerinde helikopter destekli operasyon düzenledi.

Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyonda terör örgütü DHKP-C'den kaydı bulunan ve İçişleri Bakanlığı'nın Terör Arananlar sayfasındaki gri listede yer alan Ali Aracı'nın da aralarında bulunduğu 4 kişi yakalandı.

Polis yaptığı detaylı aramada gizli bir sığınağa ulaştı. Özel bir düzenek ile inşa edilen sığınakta balkon ile duvar arasına çelik plakalar konulduğu, sadece içeriye girildiğinde kapandığı görüldü. Polis şüphelilerden 3'ünü burada yakaladı.

Aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel dokümana da el konuldu. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: DHA, TRT Haber