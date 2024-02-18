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Türkiye
TRT Haber 18.02.2024 17:02

Devrilen minibüsün benzinliğe sürüklendiği anlar kamerada

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde kontrolden çıkan bir minibüs yan devrilerek akaryakıt istasyonuna girdi. Yaşanan kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı kameralara yansıdı.

Erkan E. idaresindeki minibüs, Gölbaşı-Pazarcık karayolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek sürüklendi.

Metrelerce sürüklenen minibüs, yol kenarındaki bir akaryakıt istasyonunda bulunan yakıt pompalarına çarparak durabildi.

Saniye saniye güvenlik kameralarına yansıyan kazada araçta bulunan İbrahim K. ve Ali K. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Devrilen minibüsün benzinliğe sürüklendiği anlar kamerada
Devrilen minibüsün benzinliğe sürüklendiği anlar kamerada
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