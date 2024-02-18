Alper Gezeravcı, lise öğrencilerinin davetine kayıtsız kalmadı

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, Doğanşehir Fen Lisesi öğrencilerinin davetine kayıtsız kalmadı, okuldaki bilim şenliğine bağlantı ile katıldı.

Gezeravcı, "Bu nazik daveti kayda alan, bu kaydın içerisinde olan tüm kardeşlerime gönülden selamlarımı gönderiyorum. Bugün ekran başında olmak yerine aranızda olabilmeyi çok isterdim" dedi.

Öğrenciler Alper Gezeravcı ile sohbet ettiler

Uzay dönüşü bilimsel çalışmalarının devam ettiğini belirten Alper Gezeravcı ile öğrenciler, uzayda yapılan deneyler üzerine sohbet etti.

Bir öğrenci, Gezeravcı'dan uzayda açtığı Türk bayraklarından birini istedi. Gezeravcı da şu yanıtı verdi:

"İnşallah, yani o bayrağımızın başımızın üstünde dalgalanması ile hepimiz gurur duyuyoruz. Bunu en çok hak eden yerlerden bir tanesi de sizsiniz. İnşallah bakanlığımızın onayı ve planlaması doğrultusunda gerçekleştireceğimiz ilk gezide bunu da sizlere hediye etmek nasip olacak."

Öğrenciler, Alper Gezeravcı'nın okullarını ziyaretini heyecanla bekliyor

