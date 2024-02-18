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Türkiye
AA 18.02.2024 14:54

Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 zanlıdan 4'ü tutuklandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 zanlıdan 4'ü tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan F.S, M.Ö, Y.S. ve S.H, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kentte polis, 19 Mayıs ve Unkapanı mahallelerinde belirlenen adreslerde dün yaptığı aramada çeşitli uyuşturucu maddeler, hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 73 bin 40 lira ele geçirmiş, 8 zanlıyı gözaltına almıştı.

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