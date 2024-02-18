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Türkiye
AA 18.02.2024 14:43

Samsun'da zehir tacirlerine göz açtırılmıyor: 25 gözaltı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 25 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da zehir tacirlerine göz açtırılmıyor: 25 gözaltı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslerde yapılan aramada, 220,52 gram sentetik uyuşturucu, 222 sentetik uyuşturucu hap, 4 gram esrar tohumu, hassas terazi, uyuşturucu kullanma aparatları ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 73 bin 40 lira ele geçirildi.

Operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişinin de olduğu 25 yakalandı.

Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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