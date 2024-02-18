Samsun'da zehir tacirlerine göz açtırılmıyor: 25 gözaltı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslerde yapılan aramada, 220,52 gram sentetik uyuşturucu, 222 sentetik uyuşturucu hap, 4 gram esrar tohumu, hassas terazi, uyuşturucu kullanma aparatları ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 73 bin 40 lira ele geçirildi.

Operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişinin de olduğu 25 yakalandı.

Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.