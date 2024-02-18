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Türkiye
AA 18.02.2024 16:46

Denizli Kayak Merkezi'nde sezon açıldı

Denizli Kayak Merkezi, kar kalınlığının 26 santimetreye ulaşmasıyla yeni sezonda hizmet vermeye başladı.

Denizli Kayak Merkezi'nde sezon açıldı

Tavas ilçesine bağlı Nikfer Mahallesi'ndeki 2420 rakımlı Bozdağ'da Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından 2016 yılında kurulan merkeze, kayakseverler hafta sonu ilgi gösterdi.

Ailesiyle Antalya'dan Denizli'ye giden Gamze Uçak,  merkezin açılmasının kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, "Ailece çok mutluyuz. Antalya'dan buraya sadece kayak için geliyoruz. Denizli'yi çok seviyoruz. Burası çok güzel ve korunaklı bir tesis. Burada olduğumuz için çok mutluyuz" dedi.

Ziyaretçilerden Kerem Kara ise 10 yıldır kayak yaptığını belirterek, "Sezon açılınca değerlendirmek istedik. Burası güzel bir tesis. Dağın yapısı da güzel. O yüzden keyfimiz yerinde. Hafta sonunu ailemle değerlendiriyoruz" diye konuştu.

Geçen yıl 50 santimetre kar kalınlığıyla 15 Ocak'ta hizmet vermeye başlayan merkez, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle faaliyetlerini durdurmuştu.

Toplam 10 kilometre uzunluğunda 3 piste sahip merkezde, iki telesiyej ve teleski hizmet veriyor.

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