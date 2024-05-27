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Türkiye
AA 27.05.2024 11:16

Devre mülk vaadiyle 36 milyon lira dolandıran şebekeye operasyon

İstanbul'da devre mülk dolandırıcılığı yaparak 36 milyon lira haksız kazanç elde eden şebekeye operasyon düzenlendi. 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Devre mülk vaadiyle 36 milyon lira dolandıran şebekeye operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik" suçlarına yönelik soruşturma kapsamında çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda bazı zanlıların, devre mülklerini yabancı uyruklulara değerinin çok üstünde fiyatlara satılmasını vadettikleri bazı mağdurları Ümraniye'deki emlak ofisine davet ettikleri belirlendi.

Şüphelilerin, mağdurlara ait kimlik bilgileri üzerinden bankalarda çalışan irtibatlarını kullanarak hileyle banka hesapları açtığı, art arda krediler ve nakit avans çektiği, bu yöntemle alınan imzalar üzerinden sahte vekalet çıkartıp tapu müdürlüğündeki irtibatları sayesinde dolandırıcılık faaliyeti yürüttükleri ve yüksek miktarda haksız kazanç edindikleri tespit edildi.

Bu kapsamda düzenlenen eş zamanlı operasyonda belirlenen 7 zanlıdan 5'i gözaltına alındı.

İki mağdurun yaklaşık 2 milyon lira dolandırıldığına ilişkin şikayeti sonrasında başlatılan soruşturma kapsamında incelenen dijital dokümanlarda, onlarca kişi ve 36 milyon lirayı bulan mağduriyetlerin meydana geldiği anlaşıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, zanlılardan 2'si adli kontrol hükümleri uygulanıp serbest bırakıldı.

Firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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Dolandırıcılık İstanbul Emlak
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