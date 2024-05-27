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Türkiye
AA 27.05.2024 11:05

Kendisini istihbaratçı olarak tanıtıp 2 milyon 278 bin lira dolandıran şüpheli tutuklandı

Amasya'da, kendisini istihbaratçı ve üst düzey kamu görevlisi olarak tanıtan İ.A, Irak uyruklu aileyi 2 milyon 278 bin TL dolandırdı. Para ve ziynet eşyaların olduğu poşeti aileden aldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli, yakalanıp tutuklandı.

Kendisini istihbaratçı olarak tanıtıp 2 milyon 278 bin lira dolandıran şüpheli tutuklandı

Amasya'da yaşayan Irak uyruklu Rana Waad Elias Sheekhoo'u, telefonla arayan İ.A, ailesinin isminin çeteye karıştığı, istihbarattan aradığını, yardımcı olacaklarını ancak evdeki para ve ziynet eşyalarını kendilerine vermelerini istedi.

Iraklı ailenin evlerinin önüne giden zanlı, 50 bin dolar, 64 bin lira değerinde ziynet eşyası, 620 avro ve 17 bin lirayı (yaklaşık 2 milyon 278 bin lira) aldı.

Dolandırıldıklarını anlayan aile durumu polise bildirdi, Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu şüpheli, üzerindeki para ve ziynet eşyalarıyla Sivas'ta yakalanarak Amasya'ya getirildi.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Para ve ziynet eşyaları sahiplerine teslim edildi

Sheekhoo, para ve ziynet eşyalarını kendilerine teslim eden polis ekiplerine teşekkür ederek, "Türk istihbaratıyız diye bizi korkuttular, 'senin kimliğini suç örgütünde yakaladık' dediler. Polis kardeşlerimize, ağabeylerimize çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varlar, inşallah daim olurlar, sağ olsunlar" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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