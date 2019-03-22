Türkiye'nin tarihine ışık tutan milyonlarca belgenin bulunduğu Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı, araştırmaları kolaylaştırmak, arşive alınmamış belgelerin temini ve belgelerin korunmasının sürdürülebilirliğine ilişkin planlamalarını 2019'de tamamlayarak, gelecek çeyrek asrın yol haritasını oluşturacak

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal, "2019 yılı Türkiye’nin belki de bundan sonra en azından 20-30 yıllık arşivciliğinin temel esaslarının ortaya konulacağı bir yıl olarak geçecek" dedi.

Ünal, "Artık internet ortamında 43 milyon belgenin dijital görüntüsünü sunuyoruz. Yani evinizden, iş yerinizden, fakültenizden, nereden olursa olsun, bilgisayar ortamında bu belgelere erişim imkanına sahipsiniz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA