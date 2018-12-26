Olay, Sururi Mahallesi Tarakçı Cafer Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgilere göre, bastonuyla yürüyen 81 yaşındaki Mustafa Yılmaz, dinlenmek için kaldırım kenarına oturdu. Bir süre dinlenen yaşlı adamın üzerine, rüzgar nedeniyle yerinden çıkan 2. kattaki reklam panosu düştü.

Mustafa Yılmaz acılar içerisinde yere yığılırken, yardımına çevredeki esnaf koştu.

Olay yerine giden sağlık ekipleri, omzundan yaralanan Mustafa Yılmaz’ı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yaşlı adamın omuzunda kırıklar olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA