Ankara Valisi Vasip Şahin, kuvvetli kar yağışı ve buzlanma beklentisi nedeniyle kentte eğitime ara verildiğini açıkladı.

Meteorolojik verilere göre sabaha kadar devam etmesi beklenen kuvvetli kar yağışı ve beraberinde oluşacak yoğun buzlanma nedeniyle öğrenci ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için yarın(Çarşamba günü)ilimiz genelinde eğitime bir gün ara verilmiştir. — Vasip Şahin (@vasipsahin) 25 Aralık 2018

Ankara Valisi Vasip Şahin, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Meteorolojik verilere göre sabaha kadar devam etmesi beklenen kuvvetli kar yağışı ve beraberinde oluşacak yoğun buzlanma nedeniyle öğrenci ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için (Çarşamba günü) ilimiz genelinde eğitime bir gün ara verilmiştir." ifadelerini kullandı.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, akşam saatlerinde başlayan kar yağışının çarşamba günü sabah saatlerine kadar kuvvetli kar yağışı beklendiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kar yağışının ardından ilimizde hava sıcaklıkları bir süre gündüz vakitleri dâhil sıfır derecenin altında seyredeceğinden, kuvvetli kar yağışı ile kuvvetli buzlanma ve don olayının neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Bu çerçevede kuvvetli kar yağışı neticesinde özellikle ara yollarda meydana gelecek don ve buzlanmanın araç trafiği ve yaya ulaşımını olumsuz etkileyeceği değerlendirilmektedir.

Belediyelerden alınan son bilgilere göre de yolların temizleme çalışmalarının yetişemeyebileceği göz önüne alınarak herhangi bir sıkıntı veya mağduriyetle karşılaşılmaması için tedbir amacıyla tüm resmî ve özel kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde; gündüz bakımevleri, çocuk kulüpleri, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri, Rehberlik Araştırma Merkezleri ile Halk Eğitim Merkezlerinde eğitim-öğretim faaliyetlerine 26 Aralık 2018 Çarşamba günü bir gün süre ile ara verilmesi uygun görülmüştür.

Kamuda görevli hamile çalışanlar ile engelli çalışanlar da bu tarihte idari izinli sayılacaktır."

Bolu

Bolu kent merkezi ve ilçelerde, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ilk ve orta dereceli okular ile liseler tatil edildi.

Bolu Valiliğinin internet sitesinden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre bu gece yarısından itibaren hava sıcaklığının eksi derecelere düşerek buzlanmaya sebep olacağı anımsatıldı.

Buna bağlı olarak ulaşımda aksamalar yaşanabileceği aktarılan açıklamada, Bolu genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile liselerde çarşamba günü eğitime 1 gün süreyle ara verildiği kaydedildi.

Kütahya

Kütahya'da Gediz ilçesi hariç il merkezi ve diğer tüm ilçelerdeki okullar, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün tatil edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı ve buzlanma riskine karşı, Gediz ilçesi hariç il merkezi ve diğer tüm ilçelere bağlı ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz genelinde öğlen saatlerinden itibaren başlayan ve halen devam eden kar yağışı ve tipi nedeniyle, Gediz ilçesi hariç il genelinde tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün (26 Aralık Çarşamba) ara verilmiştir.

Ayrıca hamile, engelli, kronik hastalıkları bulunan kamu personelleri, rehabilitasyon merkezleri ve Kuran-ı Kerim kursları da idari izinli sayılacaktır."

Bursa

Bursa'nın dağ ilçeleri Keles, Büyükorhan ve Harmancık'ta eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Bursa’da kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. Merkezde yağışlar karla karışık yağmur şeklinde görülürken, dağ ilçelerinden Keles, Büyükorhan ve Harmancık’ta yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

Keles, Büyükorhan ve Harmancık kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçemizde ilk ve orta dereceli okullar 26 Aralık 2018 Çarşamba günü, 1 gün tatil edilmiştir" denildi.

Orhaneli’de ise eğitime devam edileceği bildirildi.

Sivas

Sivas'ta ilk ve orta dereceli okullar ile liseler bugün tatil edildi.

Sivas’ta yoğun kar yağışı uyarısının yapılmasının ardından eğitim ve öğretime bugün ara verildiği duyuruldu.

Sivas Valisi Salih Ayhan sosyal medya hesabından, "Gece yarısından itibaren şehrimizde yoğun kar yağışı beklendiğinden, Sivas il genelinde 26 Aralık Çarşamba günü ilk ve orta dereceli okullarımızda eğitime 1 gün ara veriyoruz. Dışarı çıkmayacağınıza ve bol kitap okuyacağınıza inanıyorum" dedi.

Çankırı

Çankırı'da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla kent merkezi ve tüm ilçelerde, 26 Aralık Çarşamba günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiği ifade edildi.

Açıklamada, bu kapsamda engelli ve hamile kamu görevli personelinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

Eskişehir

Eskişehir'de etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, Eskişehir genelinde öğleden sonra etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla kent merkezi ve tüm ilçelerde, Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda eğitime bugün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda engelli ve hamile kamu görevli personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Uşak

Uşak'ta etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Uşak Valiliğinden yapılan açıklamada, akşam saatlerinde başlayan ve il genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

Öğrencilerin sağlığı ve ulaşım güvenliği için alınan kararın resmi ve özel tüm eğitim kurumlarını kapsadığı ifade edilen açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

Öte yandan kar yağışı nedeniyle kent içi trafikte zaman zaman aksamalar yaşanıyor.

Bilecik

Bilecik'te kent merkezi ile bazı ilçelerdeki ilk ve orta dereceli okullarda, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün eğitime ara verildi.

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı ve buzlanma riskine karşı, il merkezi, Pazaryeri ve Bozüyük ilçelerine bağlı tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Bozüyük, Söğüt, Osmaneli, Gölpazarı, Yenipazar ve İnhisar ilçelerinde bugün taşımalı eğitime 1 gün süre ile ara verilmesi ve taşımalı eğitimle gelen öğrencilerin belirtilen tarihte 1 gün süre ile idari izinli sayılmalarına karar verildiği bildirildi.

Samsun

Samsun'un 4 ilçesinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Havza, Ladik, Vezirköprü ve Kavak ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Müdürlüğe bağlı okullarda eğitime bugün ara verilecek.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da kent merkezi ve 13 ilçede, etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil edildi.

Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Afyonkarahisar merkez ile merkeze bağlı Emirdağ, Bayat, Bolvadin, Çay, Sultandağı, Sandıklı, Hocalar, Kızılören, Sinanpaşa, İhsaniye, İscehisar, Şuhut ve Çobanlar ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

Kırşehir

Kırşehir'in Kaman ve Akçakent ilçelerinde, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.

Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Kaman ve Akçakent kaymakamlıkları, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçelerde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda eğitime 26 Aralık Çarşamba ara verilmesini kararlaştırdı.

Diğer ilçelerde, kar yağışına göre değerlendirme yapılacağı belirtildi.

Denizli

Denizli'de akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Baklan, Bekilli, Çal, Çivril ve Güney ilçeleri ile Pamukkale'nin bazı mahallelerinde okullar tatil edildi.

Kent genelinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu.

Denizli Valiliği, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Baklan, Bekilli, Çal, Çivril ve Güney ilçelerinde bugün eğitim öğretime ara verildiğini bildirdi.

Valilik açıklamasında ayrıca, "Pamukkale ilçemizde, yoğun kar yağışı nedeniyle 26 Aralık 2018 Çarşamba günü Gözler, Belenardıç, Uzunpınar, Güzelpınar ve Akdere mahallelerimizdeki okullar 1 gün süreyle tatil edilmiştir. Babadağ ilçemizde de kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 26 Aralık Çarşamba günü taşıma kapsamındaki öğrencilere okullar tatil edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Ordu

Ordu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 14 ilçede eğitime bir gün ara verildi.

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre kentte yoğun kar yağışının devam etmesinin beklendiği bildirildi.

Açıklamada, öğrenci ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinde, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her türlü eğitim kurumu ile özel eğitim kurumlarında eğitime 26 Aralık Çarşamba günü ara verileceği belirtildi.

Öte yandan açıklamada, söz konusu ilçelerde engelli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayıldığı vurgulandı.

Kırıkkale

Kırıkkale'de etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, etkili olan yoğun kar yağışı ve beraberinde oluşabilecek buzlanma nedeniyle kent merkezi ve tüm ilçelerde bugün ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiği ifade edildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

Çorum ve Kastamonu'da eğitime kar engeli

Çorum ve Kastamonu'da, etkili kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime ara verildi.

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla Sungurlu, Bayat, İskilip ve Mecitözü ilçelerinde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda eğitime ara verildiği belirtildi.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde de etkili kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildiği duyuruldu.

Konya

Konya Valiliğinden yapılan açıklama göre, devam eden kar yağışı, aşırı don ve buzlanma dolayısıyla merkez Meram, Karatay ve Selçuklu ilçelerinde, ilk ve orta dereceli okullar bir gün süreyle tatil edildi.

Açıklamada ayrıca, "İl genelinde tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamileler, engelliler, harp malulü ve gaziler, özel kreş ve gündüz bakımevleri, çocuk kulüpleri de bir gün süre ile idari izinli sayılacaklardır." ifadesi kullanıldı.

Amasya

Amasya'da yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarından dolayı, bugün ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de izinli sayılacağı bildirildi.

Amasya Valisi Osman Varol sosyal medya hesabından "İl merkezi ve ilçelerimizde devam etmekte olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle çarşamba günü il genelindeki okullarımızda eğitime bir gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır." paylaşımında bulundu.

Yozgat

Yozgat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, hava muhalefeti nedeniyle bugün il genelindeki özel ve resmi tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, hamile, engelli ve kronik hastalıkları bulunan kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Aksaray

Aksaray Valiliğinden olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün için il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarının tatil edildiği duyuruldu.

Kırşehir

Kırşehir merkez ve ilçelerinde, kar yağışı ve diğer olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verilmesi kararlaştırıldı. Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Nevşehir

Nevşehir'de devam eden kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verildi.

Eskişehir

Eskişehir'de etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezi ve tüm ilçelerde, Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda eğitime ara verildi.

Ayrıca, engelli ve hamile kamu görevli personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Tokat

Alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışı dolayısıyla Tokat genelindeki Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Bu arada il genelinde yoğun kar yağışı devam ediyor.

Karaman

Karaman'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kar nedeniyle bugün kent merkezi ve merkeze bağlı köylerde eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği kaydedildi.

Kayseri

Kayseri'nin Pınarbaşı ve Sarız ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verilmesi kararlaştırıldı.

Alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün için Pınarbaşı ve Sarız ilçelerinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarının tatil edildiği duyuruldu.

Hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

Kaynak: TRT Haber, AA