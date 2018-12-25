Milli Eğitim Bakanlığınca 1 Haziran'da LGS kapsamında yapılacak merkezi sınava ilişkin üçüncü örnek soru kitapçığında, sayısal testte 35 ve sözel testte 30 soru olmak üzere 65 soruya yer verildi.

Örnek soru kitapçığına MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden erişilebilecek.

Bakanlık yetkilileri, öğrenci, veliler ve okullar tarafından memnuniyetle karşılanan örnek soru kitapçığı uygulamasına her ay devam edileceğini belirtti.

Bakanlık örnek soru kitapçığının ilkini 24 Ekim, ikincisini ise 22 Kasım'da yayımlamıştı.

Kaynak: AA