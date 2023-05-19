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Türkiye
AA 19.05.2023 11:07

Depremzedeler için "çelik" evlerin inşası sürüyor

Depremlerde evleri yıkılan ya da ağır hasar görenler için Gaziantep'in Atalar Mahallesi'nde TOKİ tarafından ileri yapı teknolojisiyle yapılan 246 köy evinin inşası sürüyor

Depremzedeler için "çelik" evlerin inşası sürüyor
[Fotograf: AA]

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinin kırsal mahallelerinde yaşayan ve 6 Şubat depremlerinde evleri yıkılan ya da ağır hasar görenler için Atalar Mahallesi'nde yapılacak 246 hafif çelik konstrüksiyonlu köy evinden 50'sinin inşasına 1 Nisan'da başlandı.

Çalışmaların aralıksız sürdüğü mahallede, temel betonu dökülen evlerden 5'inin yapımı tamamlanma aşamasına geldi.

Depremzedeler için "çelik" evlerin inşası sürüyor

Üstün deprem güvenliği

Radye temelli, ileri yapı teknolojisiyle inşa edilen, 117 metrekare oturum alanına sahip 3+1 köy evleri, üstün deprem güvenliği ve teknik özellikleriyle afetzedelere güvenli, doğayla iç içe yaşam imkanı sunacak.

TOKİ'de görevli uzman Fatih Taşdemir, hafif çelik konstrüksiyon köy evlerinin her birinin 600 metrekare alanda inşa edildiğini söyledi.

Depremzedeler için "çelik" evlerin inşası sürüyor

Çelik konstrüksiyonlu evlerin, kısa sürede tamamlanması ve depreme dayanıklı olması dolayısıyla tercih edildiğini vurgulayan Taşdemir, afetzedelerin yeni evlerine kısa sürede kavuşması için gece gündüz çalıştıklarını belirtti.

Depremzedeler için "çelik" evlerin inşası sürüyor

1 yıl içerisinde tamamlanacak

Taşdemir, hafif çelikten yapılan köy evlerinin betonarme yapılara göre daha dayanıklı olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"246 köy evi projemiz 1 yıl içerisinde tamamlanacak. Büyük bir alanda inşaatımız gerçekleşiyor, projede cami, park, okul gibi sosyal donatılar da bulunuyor. Bunların da en kısa zamanda inşasına başlanacak. 50 blokumuzda kazımızı tamamladık. Bunların 40'ında temel dökümünü gerçekleştirdik, 5'inde çelik kurulumuna devam ediyoruz."

Depremzedeler için "çelik" evlerin inşası sürüyor

Evlerin yangın dayanımı yüksek malzemelerle de imal edildiğine dikkati çeken Taşdemir, afetzedelerin deprem ve yangın dayanımı yüksek evlerinde daha güvenli ve huzur içinde yaşayacağını sözlerine ekledi.

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