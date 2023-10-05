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Türkiye
TRT Haber 05.10.2023 14:41

Depremzede çocuklar karate ile moral buluyor

Depremde kimi ailesini, kimi arkadaşlarını kaybetti… Hatay'da depremzede çocuklar karate ile hayata tutunuyor. Karate hocası Adnan Kuzu kentteki çocuklara gönüllü olarak verdiği derslerle destek oluyor. Kuzu, çocukların karatenin güzelliklerini yaşadığını ve bu sayede daha güçlü ve sağlam yere bastıklarını söyledi.

İlyas Umut Özacar
İlyas Umut Özacar
Çağrı Erdener
Çağrı Erdener
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Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerden büyük hasar alan Hatay'da birçok çocuk büyük acılar yaşadı. Çocukların yaralarını sarmak ve acılarını hafifletmek için el birliği ile kentte büyük bir çaba sarf ediliyor.

Kentte çocuklar için düzenlenen etkinliklerden biri de karate. Karate hocası Adan Kuzu’nun gönüllü olarak düzenlediği kursa kentteki farklı ilçelerden farklı yaşlarda birçok çocuk katılıyor.

Çocuklar burada hem enerjilerini atıyor hem de yaşadıkları kötü günlerden uzaklaşmaya çalışıyor.

"Daha güçlü oluyorlar, daha sağlam basıyorlar"

Çocuklara gönüllü olarak ders veren Kuzu,  çocuklara sporun neşesini en güzel şekilde yaşatmaya çalıştıklarını söylüyor...

Depremzede çocuklar karate ile moral buluyor

Hatay'ın tekrar kalkınmak zorunda olduğunu vurgulayan Kuzu, "Büyük bir felaket yaşadık. Çok şükür ayaktayız. Yakınlarımızdan çok kayıp verdik. Hepsine Allahtan rahmet diliyorum. Tekrar kalkınmak zorundayız. Kalkınmak için küllerimizden doğmamız gerekiyor" dedi.

Tamamen ücretsiz bir çalışma yapıyoruz. Türk sporunda Hatay’ın var olduğunu göstermek istiyoruz. Çocuklarımıza eğitimin neşesini en güzel şekilde yaşatmaya çalışıyoruz. Çocuklar burada karatenin güzelliklerini yaşıyorlar. Daha güçlü oluyorlar, daha sağlam basıyorlar.

Depremzede çocuklar karate ile moral buluyor

"Küllerimizden doğmaya çalışıyoruz"

Şu an 50 öğrenciye ders veren Kuzu, çocukların karatenin güzelliklerini öğrendiğini ve bu sayede birlik olduklarını vurguladı. 

"Arkadaşlarımızla karar verdik, oturmakla olmaz dedik. Böyle bir felaketi düşünmekle mi geçireceğiz bütün örümüzü dedik ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü’nden salon istedik. Sağ olsun müdürümüz bize gerekli imkanları sağladı. Kendi imkanlarımızla afişler bastırdık. Bu sayede birbirinden duyan geldi. 

Biz burada yıkılmadık, küllerimizden doğmaya çalışıyoruz. Camiamızdaki insanlarımız bize yardım elini uzattı. İstanbul, Adana, Mersin ve Ankara’dan gerekli yardımlar bize gönderildi. Şuan tüm çocuklara yetecek karate malzememiz var."

Depremzede çocuklar karate ile moral buluyor

"Hep beraber Antakyamızı kalkındıralım"

"Dışarıdaki insanlarımız da bizleri görsünler. Siz de bırakmayın. Hep beraber Antakya’mızı kalkındıralım" diyen Kuzu, farklı spor dallarıyla çocuklara destek olunmasını istedi.

"Karate olmayabilir. Voleybol olur, futbol olur… Çocuklar bizim geleceğimiz onları nasıl şekillendirirsek geleceğimiz o şekilde olacak."

Depremzede çocuklar karate ile moral buluyor

Öğrencilerden Selma Bilmez zor şartlar olsa bile öğrenebildiklerini söyledi...

"Adnan Hoca'mız karate kursu açmış. biz de buraya karate öğrenmeye geldik. Çok mutlu hissettriyor, eğlenceli. Zor şartlarda olsa bile öğrenebiliyoruz."

Karatenin kendini güçlendirdiğini söyleyen Buğrahan Yıldız, 3 aydır geldiğini ve karate yapmayı çok sevdiğini anlattı. 

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Gençlik ve Spor Bakanlığı Hatay
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