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Türkiye
İHA 02.10.2023 14:31

Teröristlerin katlettiği şehit veteriner teknikeri defnedildi

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelerek bombalı saldırıda bulunan teröristlerce katledilen ve aracı gasbedilen şehit veteriner teknikeri Mikail Bozlağan'ın cenazesi, Kayseri'de toprağa verildi.

Teröristlerin katlettiği şehit veteriner teknikeri defnedildi
[Fotograf: İHA]

Ankara'da dün sabah meydana gelen bombalı saldırı girişiminde teröristlerden biri kendini patlatırken, biri etkisiz hale getirilmiş, 2 polis de hafif şekilde yaralanmıştı.

Teröristlerin olay yerine geldiği aracın Kayseri'nin Develi ilçesinde yaşayan Veteriner Teknikeri Mikail Bozlağan'a ait olduğu, teröristlerin Bozlağan'ı yakın mesafeden ensesinden silahla vurup şehit ettikten sonra aracını gasp ettikleri ortaya çıkmıştı.

Teröristlerin katlettiği şehit veteriner teknikeri defnedildi

24 yaşındaki Veteriner Teknisyeni Mikail Bozlağan, memleketi Develi ilçesindeki Merkez Camii'nde öğle namazını müteakip İl Müftüsü Yusuf Akkuş'un kıldırdığı cenaze namazının ardından Avlağa Mahallesi'nde toprağa verildi.

Teröristlerin katlettiği şehit veteriner teknikeri defnedildi

Cenazede şehidin al bayrağa sarılı tabutuna sarılan annesi Fatma ve eşi Eda Nur ayakta durmakta güçlük çekerken, baba Ramazan Bozlağan da gözyaşı döktü. Şehidin 6 aylık oğlu Yağız Asaf da annesinin kucağında olup biteni izledi.

Cenaze namazına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, milletvekilleri, belediye başkanları, kaymakamlar, kamu kurum müdürleri, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Kayseri Şehit Terör Saldırısı
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