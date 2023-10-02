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Türkiye
DHA 02.10.2023 15:05

Beşiktaş'ta kaya parçaları evlerin üzerine düştü

Beşiktaş'ta yerlerinden koparak yuvarlanan kaya parçaları bazı evlere zarar verdi.

Beşiktaş'ta kaya parçaları evlerin üzerine düştü
[Fotograf: DHA]

Kuruçeşme Mahallesi Akıncılar Aralığı Sokak’ta birkaç gündür süren yağışların ardından yumuşayan topraktan kopan kaya parçaları, yamaçtan aşağı yuvarlanmaya başladı.

Kopan parçalardan biri alt taraftaki evin yan duvarına çarparken, büyük bir kaya parçası ise istinat duvarını yıktı.

Beşiktaş'ta kaya parçaları evlerin üzerine düştü

Yuvarlanmaya devam eden kaya parçalarından bazıları da bir başka evin kömürlüğüne çarparak yıkılmasına neden oldu.

Beşiktaş'ta kaya parçaları evlerin üzerine düştü

Ağaçlar sayesinde hızı kesilen kaya parçaları, daha sonra bir villanın bahçesine düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, kaya parçalarının tekrar yuvarlanma ihtimaline karşı bazı evlerin tahliye edildiği belirtildi.

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